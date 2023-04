Da 350 a 780 euro di aiuto economico del Governo | Nuovissimo per chi è in difficoltà

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 22 aprile 2023) Arriva il nuovodalper le tante famiglie in. Ecco come chiederlo e calcolarlo. Il Reddito di Cittadinanza è agli sgoccioli e il 2023 segna la fine dell’unica misura di sostegno italiana a chi finisca in povertà. Il 31 dicembre di quest’anno resterà una data storica perché già con la Legge di Bilancio è stata segnata la fine dell’unico modo per andare avanti per tante famiglie che non hanno introiti di altra natura.dal– ilovetrading.itTanti beneficiari vedranno il sussidio terminare già nel mese di agosto. Una nuova misura sostitutiva dovrebbe arrivare a prendere il posto del reddito grillino ma come vedremo le polemiche non mancano perché ildi destra è ostile ai sussidi per chi abbia bisogno. Il nuovo ...