Crozza nei panni di Lollobrigida | “Siete permalosetti | preferivate che dicessi ‘non si affitta la casa ai kebabbari?”

(Di sabato 22 aprile 2023) Nella nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizioper la prima volta veste idel cognato più famoso d’Italia, Francesco, dopo le sue dichiarazioni sulla “sostituzione etnica”: “Ma perché non se po’ dì? Ma ‘mi cognata so’ anni e anni che lo dice: lo dice nei comizi, a Natale, a Pasquetta quando famo le grigliate. Lo diceva nel 2017, ma pure nel 2018 ‘sostituzione etnica’ è una frasetta che si è inventata lei” – e continua – “Allora quando Spalletti sostituisce Osimhen con Raspadori è un nazista perché ha fatto una sostituzione etnica? Il problema è che tu, come tutta la Sinistra, vuoi che sparisca il popolo italiano? Dimmi la verità. Non ti piace sostituzione etnica? Sei permalosetto? Preferisci che te dico ‘Occhio ai ...

...di programmi televisivi Andrea Zalone " molto noto anche per essere la 'spalla' di Maurizio"...Sala Cinema Troisi arriva "Sole cuore amore" diretto da Daniele Vicari nel 2016 ed interpretato......di programmi televisivi Andrea Zalone molto noto anche per essere la 'spalla' di Maurizio...Sala Cinema Troisi arriva "Sole cuore amore" diretto da Daniele Vicari nel 2016 ed interpretato...giorni seguenti lo sbarco in Normandia, una madre americana sta per ricevere nello stesso ...20 - Don't Forget the Lyrics - Stai sul pezzo - 1V 3 Stagione Ep.40 21:25 - Fratelli di(live) 13 ...

Crozza nei panni di Lollobrigida: “Siete permalosetti, preferivate che dicessi ‘non si affitta la… Il Fatto Quotidiano

(LaPresse) Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza ...Fratelli di Crozza torna con un nuovo monologo – il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – di Maurizio Crozza dopo le giustificazioni del ministro Lollobrigida che definisce l ...