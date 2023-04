Crisi per gli Oriele? Daniele Dal Moro interviene ed asfalta a modo suo gli haters – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 22 aprile 2023)per gli? In concomitanza con le voci sui Prelemi, prontamente smentite con una foto che ritrae la coppia felicemente insieme, ancheDalè dovuto intervenire per mettere a tacere, sul nascere, i rumors legati alla sua relazione con Oriana Marzoli.per gliDalEsattamente come accaduto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.