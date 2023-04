Cosa c’è dietro i “diciamo” di Schlein La versione di Sisci

Leggi su formiche

(Di sabato 22 aprile 2023) Criticare le performance mediatiche della neo-segretaria del Partito democratico, Elly, è forse troppo facile, e quindi occorrerebbe astenersi. Tuttavia, ci perdoni signora, per lei, per il suo partito e per l’Italia qualche parola va spesa. È sempre meglio parlare chiaro e comunicare concetti forti, in politica e in ogni altro ambito. Ma può capitare di dovere essere evasivi. Non è il primo e non sarà l’ultimo politico ad aprire la bocca senza dire niente, ma c’è modo e modo di farlo, qualunque siano stati i suoi calcoli.non ha il tocco urticante del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, avvocato sedicente del popolo e certamente d’affari. Lui davanti al panico e alla disperazione dal Covid-19 lasciava gli schermi in attesa per ore. Annunciava grandi manovre ed elargiva banalità. Lei non ha la ...