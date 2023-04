Coripet inaugura 5 nuovi ecocompattatori a Lecce per il riciclo del Pet

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Milano, 22 apr. - (Adnkronos) - In occasione della Giornata Mondiale della Terra,presenta al'installazione di cinqueper ildel Pet. Le macchine intelligenti per l'avvio adel Pet ad uso alimentare, si legge in una nota, arrivano ae provincia virtù di una convenzione sottoscritta nel 2020 tra il Comune e, il consorzio volontario e autonomo, senza fini di lucro, specializzato nell'economia circolare “bottle to bottle” nato proprio per offrire un servizio di gestione del fine vita e avvio aefficiente e diffuso su tutto il territorio nazionale per permettere all'Italia di raggiungere gli obiettivi indicati dalla Direttiva Sup. I cittadini di ...