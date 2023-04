Corini | “Non siamo stati lucidi | rammaricati per esserci fatti rimontare”

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPalermo – Al termine della sfida di Serie B contro il Benevento, Eugenioha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico del Palermo dopo la gara contro i giallorossi di Andrea Agostinelli. Pareggio – Un pizzico dità è venuta meno, volevamo vincerla ma abbiamo avuto fretta e abbiamo forzato alcune giocate. L’inizio era stato buono, dovevamo consolidare il vantaggio. Il Benevento si giocava il tutto per tutto, noi dovevamo essere bravi a mantenere il vantaggio. L’inerzia positiva non è mai dalla nostra parte, il peso di questo periodo lo abbiamo sentito. Ci abbiamo provato fino alla fine, peccato perché a volte alcune partite si vincono in questo modo. Gol annullato – C’è il fallo di mano, quella che è la regola. Segre ha il braccio lungo il corpo, peccato perché a volte hai bisogno anche ...

Termina 1-1 tra Palermo e Benevento, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie B. Gara non perfetta per i rosanero, che perdono nuovamente punti da una situazione di vantaggio. Nel primo ...L'allenatore del Palermo Corini ha commentato il match contro i giallorossi, giocato al Barbera, terminato con il risultato di 1-1.