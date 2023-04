(Di sabato 22 aprile 2023) Il presidente della Federcalcio Gabriele- apprende l'ANSA - ha appenato "in via eccezionale e straordinaria" l'interista Romeluche era stato espulso per seconda ammonizione per ...

... c'è l'occasione di una tripletta nostrana Ovviamente conta chi alzerà laalla fine. Anzi, le coppe, perché mai come quest'anno l'seguirà tutto e anche questo è un po' merito di Mourinho,...... Romelu Lukaku ha ricevuto la grazia dal presidente federale "in via eccezionale e straordinaria" e potrà quindi essere in campo contro la Juventus nella semifinale di ritorno diin ...Il suo intervento per 'graziare' l'attaccante belga, cancellando la squalifica che gli avrebbe impedito di giocare la gara di ritorno della semifinale dicontro la Juventus, è un gesto ...

Coppa Italia: 'No al razzismo', Gravina grazia Lukaku Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina - apprende l'ANSA - ha appena graziato "in via eccezionale e straordinaria" l'interista Romelu Lukaku che era stato espulso per ...Il provvedimento “eccezionale e straordinario” preso dal presidente Gravina Roma, 22 aprile 2023 – Romelu Lukaku giocherà la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, in ...