Coppa Italia | Lukaku felice ' giustizia è fatta'

Il sesto posto in campionato è di certo l'aspetto più negativo di tutti, ma all'orizzonte ci sono il derby contro il Milan nelle semifinali di Champions League e una finale dida provare ...... Romelu Lukaku ha ricevuto la grazia dal presidente federale "in via eccezionale e straordinaria" e potrà quindi essere in campo contro la Juventus nella semifinale di ritorno diin ......l'interista Romelu Lukaku che era stato espulso per seconda ammonizione per aver reagito ai cori razzisti di parte della curva juventina alla fine della semifinale di andata die poi ...

Ufficiale, Romelu Lukaku graziato dalla FIGC: niente squalifica per Inter-Juventus Eurosport IT

Romelu Lukaku, sul sito dell'Inter, ha commentato la decisione da parte del presidente della Figc Gravina di concedergli la grazia e annullare, così, la squalifica in Coppa Italia per permettergli di ...Triestina permettendo, che ha un punto di vantaggio in classifica e dunque il destino nelle proprie mani. Il Vicenza, vincitore della Coppa Italia di categoria, complice anche qualche indisponibile ...