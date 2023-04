Coppa del Mondo Tiro con l’Arco | Roner da storia | l’Azzurra è primo bronzo in carriera

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 aprile 2023) Per la prima volta inElisavince una medaglia in una tappa di World Cup nelcon. La compoundista azzurra nella finale per ilbatte la prima nella classifica mondiale, Ella Gibson (GBR), allo shoot off 144-144 (10-10*). La punta di diamante della Nazionale arriva ad un passo del podio anche nel mixed team chiudendo al quarto posto insieme al compagno di squadra Marco Bruno dopo la sconfitta con la Malesia 157-157 (18-19). Elisadi– Grande impresa di Elisache conquista ilbattendo in finale la numero delElla Gibson che indell’anno scorso aveva vinto tre tappe su quattro e aveva concluso con l’argento ...