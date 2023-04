Coppa del Mondo paralimpica | oro per Bebe Vio | bronzi a Lambertini e Mogos

Nella terza giornata di gare della tappa diMondo Paralimpica in Francia arriva il secondo trionfo di Bebe Vio, che conquista l'oro nel fioretto femminile categoria B. Medaglia di bronzo per Emanuele Lambertini nella spada maschile A ...Queste le parole di Big Rom riportate dai siti ufficialiclub. "Sono davvero felice per la decisionepresidente della FIGC, il quale a mio parere ha dimostrato una gran sensibilità" ha ...... che gli permetterà di essere a disposizione di Simone Inzaghi per la partita di ritorno delle semifinali diItalia contro la Juventus: "Sono davvero felice per questa decisionepresidente ...

Preso atto di quanto stava attorno alla situazione della squalifica di Romelu Lukaku, reo di aver risposto con un'esultanza considerata provocatoria a dei cori razzisti provenienti dagli spalti dello ...Nella terza giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica in Francia arriva il secondo trionfo di Bebe Vio, che conquista l’oro nel fioretto femminile categoria B. Medaglia di bronzo per ...