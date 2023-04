Convocati Napoli | Spalletti ritrova Rrahmani | out in tre contro la Juventus | Serie A

(Di sabato 22 aprile 2023) 2023-04-22 18:10:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Vigilia di, gara valida per la 31ª giornata diA. Domani sera andrà in scena il match all’Allianz Stadium di Torino e la squadra di Lucianovuole lasciarsi alle spalle la delusione post eliminazione dalla Champions League per mano del Milan. Davanti c’è un campionato da vincere con 14 punti di vantaggio sulla Lazio e 16 proprio sulla Juve. Out per infortunio Politano, Mario Rui e Simeone, completamente ristabilito invece. Ecco idiper la sfida con i bianconeri: PORTIERI: Gollini, Marfella, Meret. DIFENSORI: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera, Ostigard, ...

