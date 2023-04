Convocati Lecce | le scelte di Baroni per il Milan | la lista completa

(Di sabato 22 aprile 2023), ledel tecnico Marcoper il match in programma contro il: laal completo Ladeidelper il match in programma questo fine settimana contro il. Portieri: 1. Bleve, 21. Brancolini, 30. Falcone. Difensori: 6. Baschirotto, 84. Cassandro, 18. Ceccaroni, 25. Gallo, 17. Gendrey, 97. Pezzella, 4. Romagnoli, 13. Tuia, 93. Umtiti. Centrocampisti: 7. Askildsen, 29. Blin, 16. Gonzalez, 14. Helgason, 42. Hjulmand, 32. Maleh. Attaccanti: 22. Banda, 77. Ceesay, 11. Di Francesco, 28. Oudin, 27. Strefezza, 31. Voelkerling.

Non c'è Colombo nella lista dei convocati di Lecce ramata da mister Baroni al termine dell'allenamento di rifinitura di questa mattina: l'attaccante ha avuto un attacco influenzale e lo staff, ... Sulla trequarti si rivede Messias dall'inizio, tra i convocati c'è anche Ibrahimovic. Un solo cambio per Baroni con Gonzalez al posto di Oudin. Le probabili formazioni di Milan - Lecce, in programma ... Nella gara della 31ª giornata di Serie A, Il Milan riceve Lecce a San Siro. Pioli perde Giroud, ma ritrova Ibrahimovic tra i convocati.

I convocati di Milan - Lecce US Lecce

