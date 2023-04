Convocati Juve-Napoli | decisione ufficiale di Spalletti | c’è un recupero in extremis

(Di sabato 22 aprile 2023) Ilprepara la sfida importantissima in campo dellantus, incrocio da sempre atteso in casa partenopea. In queste ore, la squadra si è ritrovata agli ordini del tecnico Lucianoper svolgere l’ultima sessione di allenamento prima della partenza per Torino, che avverrà proprio in questi istanti. E, come di consueto, il club azzurro ha rilasciato un comunicato, nel quale viene fatta chiarezza sugli infortunati in vista della trasferta contro ladi Max Allegri. Empoli FC v SSC– Serie A Lucianoof SSCgestures during the Serie A match between Empoli FC and SSCat Stadio Carlo Castellani on February 25, 2023 in Empoli FI, Italy Empoli Florence Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: ...

Nessuna indicazione sull'undici che scenderà in campo contro i partenopei domani sera all'Allianz Stadium: "Fino a domattina non ci saranno, devo vedere come si è ripreso Bremer " ha ......il ricorso contro la chiusura della curva per i cori razzisti all'interista Lukaku Curva, ... Gravina ci pensa Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, Lukaku potrebbe far parte dei...Nessuna indicazione sull'undici che scenderà in campo contro i partenopei domani sera all'Allianz Stadium: "Fino a domattina non ci saranno, devo vedere come si è ripreso Bremer - ha ...

Convocati Juve Primavera per l'Inter: c'è ancora Bonetti, tre rientri per Montero Juventus News 24

Romelu Lukaku tra i convocati dell’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus È possibile, nonostante la squalifica rimediata dopo l’espulsione nel match di andata, a causa ...Il tecnico Walter Alfredo Novellino ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Audace Cerignola, valevole per la trentottesima ...