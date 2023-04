Convocati Cremonese | le scelte di Ballardini per l’Udinese | out due big

(Di sabato 22 aprile 2023), ledel tecnico Davideper il match contro: due big non ci saranno Diramata la lista deidellaper il match con, della quale non fanno parte il difensore Chiriches e l’attaccante Ciofani. ortieri: Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45). Difensori: Aiwu (4), Bianchetti (15), Ferrari (24), Ghiglione (18), Lochoshvili (44), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5). Centrocampisti: Acella (23), Benassi (26), Castagnetti (19), Galdames (27), Meité (28), Pickel (6). Attaccanti: Afena-Gyan (20), Basso Ricci (99), Buonaiuto (10), Dessers (90), Okereke (77), Tsadjout (74).

