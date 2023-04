Controlli ai Quartieri Spagnoli | denunciato un 23enne

(Di sabato 22 aprile 2023)ai: gli agenti hannoun, sanzionato due attività e infine, hanno contestato 56 violazioni del Codice della Stradaai: Ieri mattina gli agenti del Commissariato Montecalvario, con il supporto di personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio aied in particolare in via Emanuele De Deo. Nel corso dell’attività gli operatori hannoundel Bangladesh per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione poiché sorpreso a vendere circa 170 magliette e 36 cappellini contraffatti della Società Sportiva Calcio ...

NAPOLI. Agenti del Commissariato Montecalvario, con il supporto di personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio aiSpagnoli ed in particolare in via Emanuele De Deo. Nel corso dell'attività gli operatori hanno denunciato un 23enne del Bangladesh per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con ...Torre Annunziata, raffica dineia rischio: identificate 207 persone Continuano le operazioni degli agenti di Polizia per garantire sicurezza sul territorio La Staziona Unica ...Dopo la stesa di camorra al Rione PenniniIlo stretta degli agenti del Commissariato di Torre Annunziata suia rischio per garantire sicurezza sul territorio. Con il supporto del Reparto ...

Controlli ai Quartieri Spagnoli. - Positanonews Positanonews

È stato sorpreso a vendere circa 170 magliette e 36 cappellini contraffatti della Società Sportiva Calcio Napoli ...Controlli della polizia ai Quartieri Spagnoli e in particolare nella strade che portano al murale di Maradona. Stamattina infatti gli agenti del ...