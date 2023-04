(Di sabato 22 aprile 2023) "L'Aifachi fa, pensiamo agli esami diagnostici ed ai medicinali per le patologie dell'infanzia che vanno pagati. E' una sceltatoria che aiuta chi non vuole averema ...

E' quanto si legge in una nota di Antonio Affinita, direttore delin merito alla decisione dell'Agenzia italiana del farmaco di rendere gratuita la pillola contraccettiva. "Noi vogliamo quindi ...

Contraccezione, Moige: "Pillola gratis discrimina chi fa figli" Adnkronos

La contraccezione orale sarà gratuita per le donne di tutte le fasce di età in Italia. L'AIFA, l'Agenzia italiana del farmaco, ha approvato venerdì la decisione, con un costo totale per le casse dello ...Pro Vita & Famiglia bolla come "grave e pericolosa" la decisione dell'Aifa. "Sconcertato" Massimo Gandolfini, leader del ...