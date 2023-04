(Di sabato 22 aprile 2023)è la città italiana che vanta il prezzo più alto della. Cosenza è la più economica mentre a Siena si registra l’incremento annuo più pesante. E solo in 12 province i listini di spaghetti, rigatoni, penne ecc. risultano oggi inferiori ai 2 euro al kg.I dati vengono forniti da Assoutenti, che ha stilato la mappa ufficiale del caro-in Italia e ha deciso di coinvolgere Mister Prezzi affinché faccia chiarezza sull’andamento dei listini di tale prodotto immancabile sulle tavole degli italiani.A marzo, in base agli ultimi dati ufficiali, il record del caro-spetta ad, dove il prezzo medio si è attestato a 2,44 euro al kg – analizza Assoutenti – In seconda posizione troviamo Modena (2,41 euro/kg) seguita da Cagliari (2,40 euro/kg), Bologna (2,39 euro/kg) e Genova (2,38 euro al ...

La ricerca ha infatti evidenziato il sorpasso della cucina tex mex su quella italiana nei... 'di sostituire i comfort food tipici italiani come la pizza e lacon piatti latini, come i ......di tolleranza di frammenti di insetti " consentiti dalla legge italiana - in alimenti come, cioccolato, spezie, conserve e molti altri: si stima infatti che ognuno di noi ne...... suidi una lampadina tenuta accesa inutilmente e lo spreco di accendere il riscaldamento ... Se hai annunciato alla famiglia di prepararealla Norma per tutti e invece ci sono le zucchine ...

Consumi, pasta sempre più cara: maglia nera ad Ancona - Ildenaro.it Il Denaro

Ancona è la città italiana che vanta il prezzo più alto della pasta. Cosenza è la più economica mentre a Siena si registra l’incremento annuo più pesante. E solo in 12 province i listini di spaghetti, ...Una distorsione che appare chiara anche dall’andamento dei prezzi medi al consumo, riportati da Coldiretti e basati sull’Osservatorio del Ministero del Made in Italy, che variano per la pasta da 2,3 ...