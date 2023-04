Conservatorio San Pietro a Majella | “La Zingara” di Donizetti rivive con il progetto O S P A M

(Di sabato 22 aprile 2023) Un innovativo percorso didattico per la riscoperta dell’opera che segnò il debutto napoletano di: venerdì 28 e sabato 29 aprile ilSanpresenterà un’inedita messinscena de “La”, opera semiseria del compositore bergamasco che l’Istituto ha deciso di rilanciare con una produzione ex novo che inaugura il“Officina San L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

A lezione di Democrazia con il presidente delL'Istituto Comprensivo diDonato ospite di Ivano Iai al 'Canepa' per una lezione di Democrazia "Democrazia è quando tutti siamo uguali". Poche, semplici parole sono bastate venerdì ...... Cuneo] Inaugurazione dell'opera con la prima esecuzione ì Complesso Monumentale diFrancesco (... L'evento è in collaborazione conGhedini Cuneo e METS -di Cuneo, con il ......educatore e professore di numerosi allievi da lui avviati al. Fu fondatore insieme a don Italo Cavagnini del Pavone d'Oro. Sono opera sua le messe eseguite ogni anno nella chiesa di...

Matricola zero zero uno. Percorsi di Follia. In collaborazione con il ... Conservatorio San Pietro a Majella

Venerdì sera all'Auditorium San Vittorino di Benevento, l’Accademia di Santa Sofia, per il suo quinto appuntamento con la rassegna "Jazz steps - I venerdì ...L'IC di San Donato ospite di Ivano Iai al "Canepa" per una lezione di Democrazia inserita nel progetto "La Costituzione nelle scuole" ...