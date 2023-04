Conferenza stampa Milan-Lecce | Pioli | “Torna Ibrahimovic | Giroud out”

(Di sabato 22 aprile 2023) Il tecnico delStefanoè intervenuto inalla vigilia della sfida di campionato contro il. Un appuntamento fondamentale per i rossoneri, reduci dalla qualificazione alle semifinali di Champions League, ma che in campionato sono al quinto posto, quindi ad oggi fuori dalla prossima edizione della Coppa delle grandi orecchie. Stefano: “Importante cambiare rotta, possiamo finire bene il campionato” Nel corso del suo intervento inalla vigilia della sfida con il, l’allenatore delStefanoha sottolineato l’importanza della gara con i ...

Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato inin vista del match di domani contro l'Inter Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato in. PAROLE - "La reazione bisogna farla vedere in campo domani. Ci ...Bisognerà fare tanti punti - afferma Stefano Pioli, in, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it - Il calendario ci dà la possibilità ma non serve farlo a parole'. Arrivare ...... Tesoro e Programmazione Giuseppe Mangialavori, che ne ha illustrato il contenuto e la visione in un'appositatenutasi al 501 Hotel. Interventi che riguarderanno tutto il territorio,...

Conferenza stampa Allegri: «Normale ci siano condizionamenti» Juventus News 24

Il Milan prepara il ritorno in campionato a San Siro contro il Lecce dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazion ...Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa in oaccasione del posticipo di domenica sera contro il Napoli. Ecco le parole dell'allenatore: Che Napoli si aspetta