Concorso Provincia di Rieti | Profili per Ricostruzione Post Sisma

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 22 aprile 2023) Ladi, nella Regione Lazio, ha indetto un Pubblicoper selezionare VariProfessionali per le attività di. Viene offerta assunzione con contratto a tempo determinato.diperper laSi é aperta la ricerca per formare un gruppo di lavoro di esperti che si occupino della, finalizzato alla messa in opera di progetti finanziati con fondi del PNRR. Per partecipare al Bando diserve laurea magistrale in materie tecniche, esperienza ...