Con collant | con parigine o nude | come preferite le vostre gambe? Svelata la vostra personalità

Leggi su newstv

(Di sabato 22 aprile 2023) A ognuno il suo stile:, quale preferisci? Scegline uno e scopri qualcosa di particolare sulla tuaC’è chi non rinuncia alle calze nemmeno in estate e chi invece non le sopporta perfino in inverno. Dove c’è gusto, del resto, non c’è perdenza! Oggi vogliamo proporvi un test molto particolare:? Quale look si addice meglio al vostro stile? Scegliete una delle immagini nella foto e andate a scoprire qualcosa di davvero curioso che riguarda lapreferisci le tue? Con? Prova il test della ...