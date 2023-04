Comuni | Fregolent Az-Iv | ' legge su sindaci tra poche che funziona | lasciamola stare' **

... Silvio Pennesi , Francesco Sforza, Fulvia Calcagni, Francesca Viozzi , Paolo Caracini , Sabina Lenoci , Alessandra Panzini , Chiara Davino e Leonardo Marotta, Giulia Fini e Laura. Fra i ...La senatrice Silviadi Italia Viva evidenzia: "In questi anni i soldi che sono stati ... sono serviti a ripristinare alvei dei fiumi e rimettere in sicurezza il territorio aiutando i...... Azione - Per una democrazia liberal - progressista), Silvia(senatore, Italia Viva), ... Tra gli argomenti discussi: Azione,, Conte, Disastri, Enti Locali, Forza Italia, Governo, ...

**Comuni: Fregolent (Az-Iv), 'legge su sindaci tra poche che ... Il Tirreno