Como-Palermo | info settore ospiti

Leggi su seriea24

(Di sabato 22 aprile 2023) Ilha reso note lermazioni utili per l’acquisto dei biglietti per la gara, in programma lunedì 1 maggio alle ore 12:30 allo Stadio “Sinigaglia” di. Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti, la vendita dei tagliandi per i residenti della regione Sicilia è esclusiva per ile solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del “FC”, la SIAMOAQUILE CARD. Di seguito il pdf scaricabile: CLICCA QUI PER IL DOWNLOAD DEL DOCUMENTO Fonte articolo e foto: www.fc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.