Come usare al meglio la congiunzione «nonché» | spiegato dall’Accademia della Crusca

(Di sabato 22 aprile 2023) TrattoSono arrivate al servizio di Consulenza linguistica numerose domande a proposito. Risposta La parolasuscita molti dubbi e incertezze, non tanto in chi la usa (forse fin troppo sicuro di sé) quanto in chi la legge e prova sia a interpretarne la funzione e il significato sia a individuarne l’uso corretto. Che tipo diè? È corretto usarla due volte nella stessa frase? Può essere preceduta dalla virgola oppure no? Ci sono congiunzioni che possono sostituirla? Queste sono solo alcune delle domande che ci sono state poste. Un’utente si è interrogata anche sulla sua formazione, ipotizzando che il secondo elemento che converge a comporla sia una forma ridotta di perché. Ma ...

...continua' 'Per decisione della Corte Suprema il mifepristone resta disponibile e riconosciuto... Ma sia chiaro, il popolo americano deve continuare ail proprio voto per avere voce, e ...Questo villain dall'accento dell'Est pensa che Cole sia un misterioso contatto noto'The Taxman' e ha un covo pieno di insettini in CGI che intendesu Cole per estorcergli informazioni. ...un copridivano: se non riesci a risolvere il problema alla radice, ti consigliamo di coprire ... Ricorrere all'aiuto dell'acqua:sappiamo i gatti detestano questo elemento, pertanto se becchi ...

Come usare ChatGPT in Italia Salvatore Aranzulla

Tra i vari rischi da affrontare in Italia c'è anche quello degli tsunami, su cui il Centro Allerta Tsunami sta lavorando anche in ambito internazionale per migliorare la valutazione del rischio, le re ...Se sei un fumatore e desideri smettere, ci sono molte risorse disponibili per aiutarti. Tra queste, le app per smettere di fumare che sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni. In questo ar ...