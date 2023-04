Come nasce un trailer – Dall’idea al montaggio

Leggi su screenworld

(Di sabato 22 aprile 2023) New York. Novembre 1913. In un teatro di Broadway viene proiettato il primodella storia. E no, non è quello di un film, ma di uno spettacolo teatrale. Un breve video con varie immagini di scena, concepito dal pubblicitario Nils Granlund. Il fine? Semplice: convincere la gente ad andare a vedere lo show. È l’inizio di una rivoluzione. Da quel giorno ivengono proiettati alla fine di spettacoli e film. Non prima delle proiezionisuccede ora. Ed è per questo che si chiamano così. Perchésignifica rimorchio, visto che all’epoca trainavano gli spettacoli appena finiti. Da allora isono cambiati assieme al cinema. Sempre più veloci, sempre più ritmati e con un’estetica sempre diversa. Ma una cosa non è cambiata mai in oltre 100 anni di storia: la loro importanza nella ...