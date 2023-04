Come digeriva Filippo di Tolosa

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 aprile 2023) La salma didi(secolo IX) viene trovata da un archeologo poi radiato dall’ordine per tale scoperta. Aveva una stecca di biliardo in mano. Il nobile chiese lui di essere tumulato con tale oggetto, allora sconosciuto, ma che lo faceva digerire. Infattigià puerperio nonnemmeno la soia. A corte, gli consigliarono di andare a toccare una stanga che chiudeva un podere. Ecco le sue parole: “Dopo aver toccato la stanga, mi si sturò il lavandino”. Modo poetico per dire che aveva digeritoun leprotto.