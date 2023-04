Combattimenti in Sudan | le immagini dall' ospedale El Fasher

Pesantissimo il bilancio anche qui con oltre 350 feriti curati a causa degli intensitra l'esercito sudanese (SAF) e le Forze di Supporto Rapido (RSF); decine di pazienti sono deceduti. ...8.45, è corsa a evacuazione stranieri Nonostante la tregua di 3 giorni concordata tra forze armate sudanesi e paramilitari, iproseguono e ilè in fiamme. Al momento il bilancio deiè di 413 morti e 3.551 feriti. Tra le vittime anche un operatore dell'Onu e un cittadino statunitense. Ed è ...L'Unione europea sta intensificando i contatti per ottenere un cessate - il.fuoco ine per poter evacuare via terra i suoi circa 1.500 cittadini coinvolti neia Khartoum. Lo ha annunciato un funzionario europeo. "L'evacuazione non può essere effettuata attraverso l'...

Roma, 22 apr. (askanews) - Immagini del 21 aprile dal South Hospital, l'ospedale a El Fasher, nel Nord del Darfur, supportato da Medici ...Dopo 6 giorni di furiosi combattimenti tra le due fazioni delle Forze Armate sudanesi fedeli al Presidente e al Vice Presidente diventa fuorviante continuare a parlare di Colpo di Stato. Il golpe tent ...