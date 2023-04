Clima | lite tra attivista di Ultima Generazione | Ravetto e Rizzo E il politico sbotta | “Finitela di rompere le palle sulla tangenziale” Su La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Scontro vivace a Coffee Break (La7) tra Tommaso Juhasz, membro di, e i politici Laura, deputata della Lega, e Marco, fondatore di Democrazia Sovrana e Popolare, sulle azioni di disobbedienza civile messe in atto dal collettivo ambientalista per tenere alta l’attenzione sul cambiamentotico. Il giovanespiega: “Tutti gli scienziati ci stanno chiedendo con forza di dimezzare le emissioni globali entro il 2030. Questo è necessario per avere la speranza di non finire nel caso peggiore possibile, per cui per fine secolo abbiamo un aumento medio di temperatura di 4 gradi e mezzosuperficie del pianeta. Se falliamo questi obiettivi, vedremo da noi quello che sta succedendo nelle zone in cui la crisi ...