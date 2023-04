Classifica FIMI | Blanco al vertice degli album e dei singoli con Mina

(Di sabato 22 aprile 2023)(da Instagram) Doppietta pernelladella settimana dal 14 al 20 aprile 2023. Il cantante bresciano è infatti al primo posto deicon Un Briciolo di Allegria, featuring con, e neglicon Innamorato. Ecco tutte le posizioni.– IDato il primo posto di, Il Male Che Mi fai di Geolier & Marracash è sceso in seconda posizione, così come hanno perso un gradino sia Cenere di Lazza sia Tango di Tananai. Grosso balzo in avanti per Mon Amour di Annalisa, che sale di undici posizioni e si piazza alla #5. Al contrario, discesa per il sesto Mr Rain con Supereroi (-2) e per i settimi Finesse, Shiva, Sfera ...

Nelladei vinili in vetta troviamo ancora Blanco con "Innamorato". Il suo Un briciolo di allegria, nel cui ritornello alla Mina - Celentano si vede lo zampino della cantante, è già un tormentone ed è già in testa alla. Da sottolineare anche che tutte le dodici tracce dell'album sono presenti nelladei singoli più venduti/ascoltati (il più basso appare alla posizione 53). Un esordio che conferma il grande ...

Classifiche di vendita FIMI settimana 16: Blanco primo in tutte le classifiche. Buon debutto per i Baustelle e Annalisa prende il volo nei singoli All Music Italia

Esattamente come accaduto nei singoli, Blanco è primo negli album con Innamorato, uscito lo scorso 14 aprile. Geolier scende invece alla #2 con Il Coraggio dei Bambini Atto II. New entry alle #3 e #4 ...Sabato 22 prima delle tre date milanesi sold out. Il cantante di Calvairate gioca in casa: «Io, dal Conservatorio al freestyle» ...