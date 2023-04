Civitavecchia | “Trasporto solo articoli da bar” | ma nascondeva 4 tonnellate di droga

(Di sabato 22 aprile 2023) I finanzieri del Comando Provinciale di Roma e la Polizia di Stato, con l’ausilio di funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, hanno intercettato presso il porto dicirca 4di hashish. Il personale della Polizia di Stato e delle Fiamme Gialle del Gruppo di, con l’ausilio del cane anti“Losna” e congiuntamente a funzionari del locale Ufficio Doganale, hanno scovato – occultati all’interno di un autoarticolato proveniente da Barcellona – 8 bancali contenenti migliaia di confezioni di hashish. L’autista del veicolo, un italiano di 65 anni, è stato arrestato per l’ipotesi di reato di traffico di stupefacenti. La sostanza, suddivisa in involucri in cellophane, era occultata sul fondo del vano rimorchio di un tir che ufficialmente trasportava un carico di ...

L'incidente avvenuto all'incrocio tra via Terme di Traiano e via Martiri delle Fosse Ardeatine. Sul posto i Vigili del Fuoco ...