Cittadella-Genoa | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 22 aprile 2023) Il campionato diB 2022/2023 continua la propria marcia affrontando la trentaquattresima giornata di campionato, che promette di essere molto emozionante in questo girone di ritorno., in programma sabato 22 aprile con inizio alle ore 14:00, mette di fronte allo stadio Piercesare Tombolato ildi Edoardo Gorini e ildi Alberto Gilardino. Il momento delle due squadre (Credit foto – pagina Facebook AS1973)Ilha rinviato ancora l’appuntamento con la vittoria, che manca ormai dal 25 febbraio, pareggiando per 1-1 sabato scorso sul campo del Cosenza. La sfida giocata al San Vito-Marulla si è decisa di fatto nel primo tempo: vantaggio calabrese con la firma dell’ex D’Urso e pareggio dei veneti con Antonucci. ...

si gioca oggi, sabato 22 aprile 2023 alle ore 14 per la 34esima giornata di Serie B . Sfida molto importante per entrambe le formazioni con i padroni di casa che vogliono ...... 10 mila persone per assistere allo spettacolo prima dei Mates, star del web con […] Navigazione articoli Calcio, ilsi prepara al rush finale: oggi trasferta a...] Navigazione articoli Genova, al via la nuova campagna di comunicazione per il riciclo del vetro Calcio, ilsi prepara al rush finale: oggi trasferta a

Serie B, Cittadella-Genoa: invasione rossoblù al "Tombolato". Gilardino punta la A TUTTO mercato WEB

Stefano Sturaro torna in gruppo. Dopo un paio di settimane passate a riposo forzato a causa di un fastidio muscolare, il capitano del Genoa si è messo nuovamente a disposizione di mister Alberto Leggi ..."Ultima scalata", scrive Il Secolo XIX. Il Genoa a Cittadella con 3.000 tifosi al seguito. Vincere significa fare un salto.