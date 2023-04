Ciclismo | Lorenzo Fortunato | “Cresce la fiducia in vista del Giro d’Italia”

(Di sabato 22 aprile 2023) Un buon Tour of the Alps per proseguire nella maniera migliore l’avvicinamento alha chiuso in quinta posizione la corsa a tappe in Trentino Alto Adige. Tante salite, tanto dislivello e il corridore bolognese è sempre riuscito a rimanere tra i principali protagonisti, a differenza della Tirreno-Adriatico o del Gran Camino. Il capitano della EOLO-Kometa ha chiuso a 38 secondi dal vincitore Tao Geoghegan Hart e si candida a unda outsider,la forma in miglioramento dopo i due ritiri in altura fatti insieme alla squadra. Queste le sue parole al termine dell’ultima tappa: “Mi sono sentito bene, mi sono sentito ogni giorno meglio e ogni giorno è cresciuta laper il...

Esce rinfrancato dal Tour of the Alps anche Lorenzo Fortunato, quinto a 38" dal leader, che è ... credo che nel ciclismo e nella vita quello che dai, prima o poi, ritorni. In questi giorni, la ... Quarto posto in classifica per l'ecuadoregno Jefferson Cepeda (EF Education - EasyPost) davanti al primo degli italiani, il portacolori della Eolo - Kometa, Lorenzo Fortunato. L'ultima tappa è andata ...

Un buon Tour of the Alps per proseguire nella maniera migliore l'avvicinamento al Giro d'Italia. Lorenzo Fortunato ha chiuso in quinta posizione la corsa a tappe in Trentino Alto Adige. Tante salite, ...