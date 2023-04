Cibo | la stretta a sorpresa | ecco quali alimenti vengono bloccati

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) La riforma della indicazioni geografiche in discussione all'Europarlamento - vale a dire Dop, Igp per l'alimentare e Doc, Docg e Igt per il vino- segna un punto importante a favore del made in Italy. La proposta illustrata alla Commissione agricoltura di Strasburgo dal relatore Paolo De Castro ha di fatto neutralizzato il tentativo delle lobby dei taroccatori di depotenziare il sistema delle indicazioni geografiche. Intanto la competenza sull'intero sistema resta della Commissione Ue e non passa all'Euipo, come prevedeva la prima bozza del provvedimento. All'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale resta la sola competenza sui marchi, mentre nelle proposte di modifica doveva assumere la titolarità per l'intero sistema di tutele. Nel testo passato in Commissione Agri con 46 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, è compresa unasulla ...