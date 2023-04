Chiara Ferragni | il video mai visto | occhiaie e trucco sbavato La scelta che scaccia gli haters | «Sei una di noi»

AGI - Le 'vacanze romane' dei Ferragnez proseguono nel Viterbese. La coppia più social d'Italia -e Fedez - ha visitato, con i figli al seguito, il palazzo Farnese di Caprarola, uno dei più begli esempi di dimora rinascimentale che la Tuscia possa offrire. In uno scatto si vede la ...Una serie di banalità messe insieme, la Venere, la. Tutto ciò che cerca il consenso crea mediocrità, e questo ne è un esempio: per cercare il consenso hanno creato mediocrità'. Approvato sul ...Ogni cosa che fa non passa inosservata.è l'influencer più seguita d'Italia sui social e, ormai, tutte le volte che pubblica qualcosa sui suoi profili social, suscita un misto di critiche e apprezzamenti, ma sempre e ...

Venere di Botticelli influencer, l'ironia di Chiara Ferragni sulla somiglianza con una sua foto del 2020 Open

Chiara Ferragni e Fedez in gita a Caprarola. Nel piccolo paese dei Cimini c'è stato un po' di trambusto questa mattina per l'arrivo improvviso della coppia molto popolare ...Chi ha firmato la borsa che Vittoria ha “rubato” a Chiara Ferragni Somiglia sempre più all’imprenditrice e forse ne ha ereditato ...