Chi è Kodo Nishimura | il monaco buddista e attivista per i diritti Lgbtq+

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 aprile 2023)è nato in Giappone ed è un, ma non solo. Nella sua storia personale si intrecciano anche altre importanti declinazioni come quella dinel mondo e di make up artist Classe 1989, festeggia il compleanno il 13 febbraio ed è del segno dell’Acquario.è diventato famoso dopo la sua apparizione in Queer Eye: We’re in Japan e si è consacrato sui social come uno dei volti di punta della battaglia per l’accettazione di sé contro ogni discriminazione. Dopo aver trascorso la sua giovinezza in Giappone, decide di lasciare il suo paese per cercare qualcosa di diverso. Si trasferisce quindi a New York, dove diventa un make up artist di successo presso la Parsons School ...