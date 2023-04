Che sorpresa | tra i migranti c' è un jihadista Siriano fermato dalla Digos

Leggi su iltempo

(Di sabato 22 aprile 2023) La sinistra, le Ong e i profeti dei porti aperti non ne parlano, eppure l'11 marzo scorso mescolato tra iè arrivato a Messina l'ennesimo terrorista. Si tratta di undi 18 anni accusato di avere combattuto nelle fila di Jabat al Nusra, l'erede di Al Qaida in Siria. Imbarcato con altri 222 persone in Libia, era riuscito ad arrivare sulle nostre coste ma è stato arrestato venerdì 21 aprile nel Centro per il rimpatrio di Pian del Lago in provincia di Caltanissetta. Secondo quanto si apprende laavrebbe recuperato alcuni file che confermano la sua militanza. "È rassicurante che la professionalità e la competenza degli operatori della Polizia di Stato si siano confermate anche in occasione dell'arresto, in un cpr siciliano, di un giovaneindiziato di ...