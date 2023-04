Che pena | Travaglio schiera le donne del “Fatto” in difesa della vignetta sessista contro la Meloni

(Di sabato 22 aprile 2023) La sensazione, a giudicare dalle pagine dedicate alla questione delle vignette volgari dal “Quotidiano“, è che Marcoabbia compreso di averla fatta molto fuori dal vaso, sulle scarpe e sul pantalone almeno fino al ginocchio, ma non essendo il tipo da “mea culpa“, preferisce toccare il fondo invece che tornare indietro. Oggi il giornale da lui diretto è uno “speciale Natangelo”, indel sopraffino vignettista che aveva cercato di far ridere e riflettere i suoi lettori disegnando la sorella di Giorgia, Arianna, a letto con un uomo di colore, con la raffinatezza e il garbo con cui da tempo si occupa dei nemici politici del suo giornale. Paginate inlibertà di satira, quelle riservate oggi daai suoi lettori, che nella ...

E offrirebbe all'allenatore un'opzione in più al centro di un attacco, quando manca Giroud, ... Andare a rivedersi l'espressione di Galliani in tribuna: ne vale la. Milan: tutte le notizie ...Ieri pomeriggio i militari l'hanno quindi rintracciato e condotto in carcere per l'espiazione della, detratto il periodo pre - sofferto in regime di custodia cautelare pari a 1 anno e 6 ...Anzitutto, va però dettola stradaporterebbe alla cancellazione sic et simpliciter dellain classifica è una opzioneal momento non viene data per certa , giacché il rinvio disposto ...

Solo la pericolosità sociale della puerpera giustifica i domiciliari al ... NT+ Diritto

La Juventus è attualmente terza in classifica a quota 59 punti dopo l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze che ha stabilito l'annullamento della penalizzazione co ...Il presidente del Consiglio: "Ho deciso di tenere un Cdm il Primo Maggio, giornata in cui tanti italiani saranno comunque sul posto di lavoro" ...