‘Cerreto Riparte’ lancia l’allarme | “L’ambulanza in paese sarà senza medico”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gruppo consiliare “Cerreto Riparte” ha diramato una dura nota nei confronti dell’amministrazione comunale in tema sanità. Di seguito il testo: “Sindaco e sodali dormono beatamente, nel mentre, l’ASL sta riorganizzando il 118 togliendo i medici daldi Cerreto. I cittadini dell’intera alta valle del Titerno saranno gravemente penalizzati nelle richieste di emergenza sanitaria. Ma non finisce qui. Dalle cronache dei giornali si apprende che anchedi San Salvatoredemedicalizzata. Cisoltanto un’auto medica a Telese per l’intero ambito territoriale che comprende ben 14 comuni, null’altro. La mobilitazione dei sindacati, dei medici, delle associazioni e delle istituzioni locali è in atto. Sulla questione, il nostro Sindaco Giovanni Parente e la sua ...