(Di sabato 22 aprile 2023) Il 22 aprile in tutto il mondo si celebra la Giornata della, l’Earth Day che da 53 anni mobilita milioni di persone di ogni continente per la tutela del Pianeta. Nel segno della continuità con la campagna dello scorso anno...

'Per soddisfare i bisogni fondamentali dipopolazione in crescita entro i limiti delle risorse finite della- si legge - è necessario elaborare un modello più sostenibile per la produzione, ...... e le persone che questa svolta la praticano ogni giorno: dal 5 all'8 giugno, dalla Giornata Mondiale dell'Ambiente a quella degli Oceani , saremo tutti assieme per dimostrare che "per ...Nel progetto è prevista la creazione dibase di appoggio intorno alla Luna così esiste già come la stazione spaziale intorno alla. Dalla stazione potrebbero partire i viaggi verso Marte. Ci ...

C'è una Terra da salvare Today.it

3' di lettura 22/04/2023 - “Un libro prezioso, per chi si ricorda che gli altri esistono”. Così nella serata di venerdì 21 aprile dal palco del Teatro Comunale di Altidona, Laura Strappa, una delle pe ...Il problema In Italia, gli ettari di terreno in cui si producono alimenti che finiscono nell’immondizia dei consumatori, cioè quelli su cui si producono quei 524,1 grammi di alimenti ...