CdS – Olise e il nuovo Crystal Palace di Hodgson

Si stava godendo la pensione e i nipoti. Poi è arrivata la telefonata di Steve Parish, presidente del. E così, dopo una riunione di famiglia, Royha deciso di tornare in panchina a 75 anni per prendere il posto di Patrick Vieira, zero vittorie nel 2023, solo cinque punti in undici partite. Missione complicata: regalare al club londinese la decima salvezza di fila in Premier League.aveva già allenato ildal 2017 al 2021 e a Selhurst Park aveva lasciato ricordi splendidi. ? NOVE PUNTI – Impatto formidabile: si è infilato la tuta nel centro sportivo di Beckenham e ha aiutato la squadra a ritrovare il binario giusto. Un ...