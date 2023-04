“Cavalli denutriti e stremati” | onlus della nipote di Berlusconi denuncia il maneggio E sui social scatta la gogna

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 aprile 2023) Mapello. Il caso è esploso in rete, dopo alcune immagini pubblicate sui. “Parlano da sole”,no gli animalisti del Progetto Islander, lafondata da Nicoledi Silvio) a tutela dei. L’associazione si occupariabilitazione psico-fisica degli animali provenienti da sequestri per reati di maltrattamento, poi dati in affidamento e adozione. In un video c’è un esemplare a terra in un box. “Molto magro, sofferente, in preda a una grave sintomatologia colica – secondo i referenti-. La situazione davanti ai nostri occhi era agghiacciante”. Parlano di circa 35. “Almeno la metà, senza cibo né lettiera, nella stalla sui propri ...