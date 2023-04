Castellammare | ai domiciliari con arma e droga | arrestato

(Di sabato 22 aprile 2023): aiconclandestina e. A finire nei guai un 33enne stabiese Ieri mattina gli agenti del Commissariato didi Stabia hanno effettuato un controllo in via Partoria presso l’abitazione di un uomo, sottoposto agli arrestiper reati contro il patrimonio, dove hanno rinvenuto una pistola Beretta cal.9 con matricola abrasa, due caricatori, 22 cartucce dello stesso calibro, due dosi di cocaina del peso di circa 0,7 grammi, un bilancino di precisione e 160 euro. G.N., 33enne stabiese, è finito in manette per detenzione abusiva diclandestina e relativo munizionamento nonché detenzione ai fini dispaccio di sostanza stupefacente. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici ...

