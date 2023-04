Castelforte Omicidio Fidaleo | la difesa di Molinaro chiede documeni all’Arma dei Carabinieri

... e ferito gravemente Miriam Mignano, trentenne di. I giudici del Riesame di Roma, ai ... Miriam Mignano, unica testimone dell', continua la sua convalescenza in una casa romana, ...Gli inquirenti, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dalla trentenne dila settimana scorsa, hanno inteso chiarire alcuni particolari dell'di Suio, che non collimavano con ...La trentenne diverrà risentita stamattina dai carabinieri, che si recheranno di nuovo nella Capitale, per chiarire alcuni passaggi del precedente interrogatorio e anche per effettuare ...

Castelforte / Omicidio Fidaleo, la difesa di Molinaro chiede ... Temporeale Quotidiano

CASTELFORTE – Il professionista sarebbe stato anche individuato: sarebbe di Castellamare di Stabia e nella sua carriera ha avuto tra i suoi pazienti ex agenti di polizia e rappresentanti delle forze d ...