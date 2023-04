Cassino | cade dal monopattino e sbatte la testa su un tombino | grave studentessa 20enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 22 aprile 2023) Choc adove una giovaneè rimasta coinvolta in unincidente. La ragazza, stando alle informazioni disponibili, stava viaggiando con ilelettrico per le vie del centro quando improvvisamente, dopo aver perso il controllo del mezzo, è rovinata sull’asfaltondo violentemente la. Immediati sono scattati i soccorsi: per la, questa la sua età, a causa della ferita subita, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Incidente con ilvenerdì 21 aprile 2023 Il sinistro si è verificato ieri, venerdì 21 aprile 2023, in Via Virgilio a. In fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente: la ragazza, che non indossava il casco, ...