Caso Borgonovo | interviene La Russa per difenderlo da un post sulla sua sessualità dello scrittore Parente Lui | “Sono fatti miei”

Ed è ancor più chiaro quando nello stesso fascicolo, poche pagine dopo l'intervento di, ... in questosuprematismo maschile. Vale la pena tornare sui due testi citati poco sopra, perché ...... della Regione Umbria, componenti delle Commissioni Sanità, e il giornalista Francesco, ... li aveva anche trovati, ma non sono stati provati nel nostroperché è stato detto che le cure ...... opinion leader, giornalisti e politici bipartisan (uso il maschile non a, perché sono in ... definendoli 'imbecilli' e altrettanto ha fatto il giornalistaproprio ieri sera, parlando di '...

Il caso Borgonovo: tutti zitti i progressisti che avevano versato ... Secolo d'Italia

Lo scrittore Massimiliano Parente ha rivelato sui social la presunta omosessualità del giornalista Borgonovo, difeso poi dal presidente La Russa ...Va approfondita la storia dell'ex collega che annuncia il coming out di Francesco Borgonovo, senza conferme da parte del diretto interessato ...