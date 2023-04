Casarini | Piantedosi e Minniti responsabili orrore

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - "Marco, Matteo, ieri a Napoli avete goduto della protezione dei manganelli per fare la vostra passerelle. M sietedell'. E i manganelli non vi salveranno per sempre". Lo scrive su Twitter Luca, di Mediterranea, parlando dei tafferugli che ci sono stati ieri a Napoli, in occasione dell'arrivo del ministro dell'Interno, Matteoal forum sui beni confiscati in corso alla Stazione Marittima. I manifestanti, che già in precedenza avevano tentato di avvicinarsi all'ingresso della struttura venendo però respinti dalla Polizia, hanno avuto un altro contatto con le forze dell'ordine. Sempre ieri è stato fatto un lancio di ortaggi contro le auto blu dei partecipanti al forum sui beni confiscati che raccoglie, ...