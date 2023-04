Casalnuovo Napoli | fa retromarcia in auto e travolge la figlia di 7 anni - La piccola morta sul colpo

Leggi Anche Favignana, nonno fa retromarcia e uccide il nipotino di due anni Leggi Anche Bari, bimbo di 18 mesi muore investito per errore dall'auto del padre Inizialmente si era diffusa la voce di un'...Sul posto, in via Emilio Buccafusca, sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco. I militari hanno avviato le indagini. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente e le responsabilità. Indagano i Carabinieri.Alle 16,15 i carabinieri sono intervenuti in via Emilio Buccafusca a. Poco prima un'auto aveva investito una bambina. La piccola, Aurora Napolitano, 6 anni, è morta sul colpo. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Indagini in corso. Dai primi accertamenti, ...

Casalnuovo (Napoli), fa retromarcia in auto e travolge la figlia di 7 anni | La piccola muore sul colpo TGCOM

C’era la madre alla guida dell’auto che ha investito e ucciso la bimba di 7 anni, morta nel pomeriggio a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la madre della p ...Dramma a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove una bambina di 7 anni è morta dopo essere stata investita dall'auto guidata dalla madre. La piccola è deceduta sul colpo. La donna, a bordo di un'Audi ...