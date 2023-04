Casalnuovo Napoli | bambina muore travolta dall' auto guidata dalla madre

...madre per errore C'era la madre alla guida dell'auto che ha investito e ucciso la bimba di 7 anni (non 4 anni come precedentemente appreso) morta nel pomeriggio a, in provincia di. ...manova sbagliata 22 aprile 2023 19:05), bambina muore travolta dall'auto guidata dalla madre - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ...La disgrazia è avvenuta sabato 22 aprile adidove, secondo quanto fin qui appreso, una donna avrebbe perso il controllo della propria vettura durante una manovra in retromarcia, finendo per investire inavvertitamente la ...

Casalnuovo (Napoli), fa retromarcia in auto e travolge la figlia di 7 anni | La piccola morta sul colpo TGCOM

In un primo momento si era diffusa la voce dell'auto pirata: erano stati diversi testimoni che l'avevano riferita ai carabinieri ...La tragedia in provincia di Napoli, dove una bambina di 7 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto guidata dalla madre. Indagano i carabinieri ...