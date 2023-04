Casalnuovo | bimba investita e uccisa da auto in corsa

(Di sabato 22 aprile 2023) Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 22 aprile, a, in provincia di Napoli. Unaè statada un’inin via Emilio Buccafusca. La piccola, di appena 4 anni, è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale tenenza che indagano sull’omicidio stradale. Ci sono anche i sanitari L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

I Carabinieri della locale tenenza sono intervenuti a via Emilio Buccafusca. Poco prima un’auto ha investito una bambina e non si è fermata per prestare soccorso. La bambina – dovrebbe avere 4 anni – ...Casalnuovo. Una bimba è stata investita da un pirata della strada che non si è fermato a prestare soccorso. La piccola, di appena 4 anni, è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri che i ...