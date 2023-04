Casalnuovo | bambina di 6 anni travolta e uccisa dall' auto della madre in retromarcia

(Di sabato 22 aprile 2023) Alle 16,15 i carabinieri sono intervenuti in via Emilio Buccafusca a. Poco prima un?aveva investito una.La piccola, Aurora Napolitano, 6, è morta...

Incidente drammatico e mortale nel pomeriggio di sabato 22 aprile a, città dell'hinterland napoletano. Unadi 4 anni è morta investita da un'auto in via Emilio Buccafusca nel primo pomeriggio. La, stando a quanto riferito dai carabinieri ...È stata travolta da un'auto a, in provincia di Napoli : è morta così unadi 4 anni, secondo quanto comunicato dai carabinieri. La piccola è deceduta sul colpo. Sul posto i Carabinieri della locale Tenenza (che ...AGI - Unadi appena quattro anni è morta nel pomeriggio investita da un'auto. È successo a, in provincia id Napoli, intorno alle 16,15. La piccola si trovava in via Emilio Boccafusca, una ...

Casalnuovo (Napoli), bimba di 4 anni muore travolta da auto TGCOM

Tragico destino per una bambina di soli 4 anni morta a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dopo essere stata investita da un’auto. La piccola è deceduta sul colpo. Accorsi sul posto i Carabinieri dell ...I carabinieri sono intervenuti a via Emilio Buccafusca a Casalnuovo. Poco prima un’auto ha investito una bambina e non si è fermata per prestare soccorso. La bambina di quattro anni è deceduta sul col ...